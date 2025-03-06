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Editor
 | Emir Yücel

Mobbing kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! 'İşçilerin hakkı devlet güvencesinde'

Tüm çalışanları ilgilendiren ve günümüzde birçok işyerinde çalışma düzenini önemli ölçüde olumsuz olarak etkileyen mobbing (işyerinde psikolojik taciz) hakkında Cumhurbaşkanlığının 2025/3 sayılı Genelgesiyle; çalışanların psikolojik tacizden korunması ve psikolojik tacizle mücadele edilmesi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili 7 maddelik yol haritası yayınlandı. Konuyla ilgili Tgrthaber.com’a konuşan Avukat Mustafa Zafer; Resmi Gazete’de yayımlanan bu kararın son derece olumlu yansımaları olacağını belirtirken, işçilerin daha güvende olacağını ifade etti.

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Mobbing kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! 'İşçilerin hakkı devlet güvencesinde'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 15:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla iş yerlerinde psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesine yönelik düzenlemeleri içeren genelge, Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararla birlikte personellerin daha rahat ve huzurlu bir şekilde çalışması hedefleniyor.

Yayımlanan kararın detaylarını Tgrthaber.com'a anlatan Av. Mustafa Zafer; Alınan bu kararın son derece olumlu bir adım olduğuna işaret ederek, işçilerin daha güvenli şekilde çalışacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu teşekkül ettirilerek; ülke genelinde psikolojik tacizle mücadeleye ilişkin politikaların belirlenmesine katkı sağlayacak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine edecek, bu doğrultuda araştırma ve inceleme yaparak, rapor, rehber ve bilgilendirme hazırlanmasıyla kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarını yürütecek.

RAHATÇA DEVLETE ULAŞILACAK!

Artık mobbinge uğrayan ya da uğrama tehlikesi altında bulunan çalışanlar, kolayca devlet yardımına ulaşabilecek ve işçi işveren ve yöneticiler bu konu hakkında bilgilendirilecek.

İŞÇİLER DAHA GÜVENLİ HİSSEDECEK!

İşyerinde sadece işveren değil, yöneticiler ve tüm çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınacaklardır. Alınan bu önlemler neticesinde, işçiler kendilerini daha da güvenli hissedecek.

Mobbing ile mücadelede öncelikle işveren ve yöneticilerin sorumluluğunda olup bunun önlenmesi ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü riski gözetecek önleyici ve koruyucu politikalar geliştirecektir.

İş yerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalığın artırılması amacıyla eğitim programlarında psikolojik taciz konusuna yer verilerek tüm çalışanlara çalışan hakları ile başvuru mekanizmaları hususlarında gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

KURUMLARIN İTİBARI DA KORUNACAK!

İş yerlerinde psikolojik taciz iddialarının araştırılması ve soruşturulmasında gizliliğin ve şahısların özel hayatlarının korunmasına ve gerçeğe aykırı psikolojik taciz iddialarıyla kurum ve kuruluşların itibar ve saygınlıklarına zarar verilmemesine önem verilecek.

PSİKOLOGLAR GÖREVLENDİRİLECEK!

Toplu iş sözleşmelerine ve toplu sözleşmelere psikolojik taciz hususunda önleyici ve koruyucu nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecek.

Psikolojik tacize maruz kalan çalışanlara ALO 170 hattında görevli psikologlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılacak, bu konuda yardım ve destek sağlanmasına titizlikle devam edilecek.

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