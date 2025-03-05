MOSSAD ve İsrail ordusundan üst üste Türkiye hamleleri! Uzman isimden kritik yorum: Hedefleri Erdoğan

İsrail’in istihbarat teşkilatı MOSSAD Türkçe bilen personel arayışını sürdürürken, yeni bir adım daha geldi. İsrail ordusu, X platformunda ‘IDF Türkçe’ adında bir kanal açarak Türkçe paylaşımlar yapmaya başladı. Atılan bu adımların ne amaçla yapıldığını ve hedeflerinin aslında ne olduğunu Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’e anlatan Prof. Dr. Adem Palabıyık; İsrail istihbarat teşkilatının son yaptığı hamlelerin, Türkiye’de başlayacak yeni anayasa sürecini baltalamak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almaktır.’ Dedi. İşte çok konuşulacak röportajın detayları…

İsrail’in istihbarat teşkilatı olarak bilinen MOSSAD, geçtiğimiz haftalarda internet sitelerinden ilan vererek ‘Türkçe bilen istihbarat personeli arıyoruz’ dedi. Son olarak da İsrail’in ordusu IDF, X platformunda IDF Türkçe adıyla bir hesap açarak bölgeden Türkçe paylaşımlar yapacağını duyurdu.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Orta Doğu’da attığı kritik ve başarılı adımların ardından yapılan bu hamle, özellikle sosyal medyada oldukça konuşulmaya başlandı.

İsrail’in bu hesaptan Türkiye üzerinde algı operasyonları yapacağı konuşulurken, konuyu Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’e değerlendiren Prof. Dr. Adem Palabıyık; Asıl hedefin Türkiye’de başarılı bir şekilde devam eden İsrail karşıtlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade etti.

İşte röportajın detayları:

“YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINI ETKİLEMEK İSTİYORLAR!”

İsrail ve istihbarat teşkilatı MOSSAD, özellikle kimlik ve boykot kültürü üzerinden derin kırılmalar yapmak istiyor. Mesele aslında Türkiye’de başlayacak olan yeni anayasa çalışmaları olacak.

Çünkü yeni anayasa bizim geleceğimizi etkileyecek en önemli etkenlerin başında geliyor. İsrail, kimlik kavramı, din kavramı ve boykot kültürü üzerinden bu süreci sabote etmek istiyor.

“GÜÇLENEN TÜRKİYE’DEN RAHATSIZLAR!”

İsrail ordusunun X hesabı Türkçe veya Kürtçe olmasından ziyade, ülkemizde; ‘aslında bakın, kendi ülkesini sevmeyen ve bize sempati duyan bir kesim var’ dedirterek, ülke içi sağlanmış İsrail karşıtlığı bütünlüğünü kırma peşinde. İsrail’in asıl amacı tam olarak bu. Çünkü Suriye’de güçlenen Türkiye onların işine gelmiyor.

İsrail bu gidişatı ise üç başlıkta oyma derdinde: Kimlik, (Türk-Kürt) Din, (İslam) ve Boykot (ekonomi)

Mesajı şöyle vermeyi düşünüyor; ‘Bakın, ülkenizde İslami hassasiyet çok düşük ve Türkler, Kürtlere ihanet ediyor. En çok boykotu delen kesim Türkler…’

Türklük üzerinden Kürtlüğü, boykot üzerinden ekonomiyi ve İslamı dejenere ederek toplumun hassas ve kırılgan noktalarını vurma derdindeler.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HEDEFTE!”

Aynı zamanda, oluşan toplumsal huzuru, bu başlıklar altında bozarak, asıl hedef olan Cumhur İttifakını dağıtma peşindeler.

Çünkü MHP'yi zayıflatıp ve Tengricilik akımını güçlendirip, iktidarı hedef almak istiyorlar. İslami dejenerasyonla da Ak Parti’yi ve beraberinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alıyorlar. Asıl tehlikeli olan da budur.

Bu tehlikeye karşı millet ve devlet olarak dikkatli olup adımlarımızı bu bağlamda atmamız, geleceğimiz için çok çok önemli bir husustur.