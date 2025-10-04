MOSSAD’a bilgi aktaran avukat gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek, İsrail gizli servisi MOSSAD’a çalıştığı gerekçesi ile gözaltına alınmıştı.

MİT'in yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, MOSSAD'a casusluk yaptığı anlaşılan avukat Tuğrulhan Dip de yakalandı.

İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed tarafından yönlendirildikleri anlaşılan Çiçek ve Dip, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü’ne getirildi. , Rasheed’in İsrail’in Ortadoğu politikalarına ve faaliyetlerine muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetinde bulundukları aktarıldı.

İstanbul’da belirlenen 3 ayrı adreste suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyonla ele geçirilen Dip ve Çiçek, İstanbul TEM Şube’de MİT ve emniyet unsurlarınca çapraz sorguya alındı.