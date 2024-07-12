Son dakika | Motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasında karar!

12 Temmuz 2024 16:49 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 17:18

Türkiye'nin konuştuğu kurye cinayetinde karar verildi.

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman’ın, sipariş teslim ettiği Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı’nda 11 Mayıs’ta öldürülmesiyle ilgili yürütülen dava bugün karar çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

17 yaşındaki sanık Erdoğan Özdemir önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sanığın yaşı göz önünde bulundurularak cezası 24 yıla düşürüldü.

Azmettiricilikle suçlanan baba Orhan Özdemir ise beraat etti.

BABA İÇİN AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI

Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan E.Ö’nün babası Orhan Ö. hakkındaki soruşturma da tamamlandı.

Ayrı olarak hazırlanarak mahkemeye sunulan iddianamede, Orhan Ö’nün dini nikahlı eşi ile ayrılmasından sonra aradan geçen zaman zarfında sürekli olarak bu kişiye rahatsızlık verdiği, şüphelinin işlediği başka bir suç nedeniyle hükümlü olarak bulunduğu Buca Açık Ceza İnfaz Kurumundan 2 Mayıs’ta izinli olarak çıktığı belirtildi.

“MERMİ GİBİ OĞLAN YETİŞTİRDİM”

İddianamede, Orhan Ö’nün 4 Mayıs’ta tanık K.Ş’nin evine gittiğini ve burada karşılaştığı S.D’ye ona ya da evinde bulunan kişilere zarar vereceğine dair sözler söylediğine yer verildi. Şüphelinin daha sonra buradaki kişilere yönelik “Evdekilerden hiçbirine zarar vermeyeceğim ancak o evin önünde birinin başına bir şey gelecek. Kim olduğu umurumda değil, bunu ben değil oğlum ya da babam yapacak. Mermi gibi oğlan yetiştirdim.” şeklinde sözler sarf ettiği kaydedildi.

“SENİ YA BABAMA YA OĞLUMA ÖLDÜRTECEĞİM”

Zanlının, S.D’yi 7 Mayıs’ta cep telefonuyla arayarak “Seni ya babama ya da oğluma öldürteceğim.” şeklinde ifadeler kullandığı, bu hadiselerin yaşanmasından sonra E.Ö'nün saat 01.48 sıralarında S.D'nin ikamet ettiği Karaoğlan Mahallesi'ndeki ikametin önüne gittiği, buraya sipariş getiren maktul Ata Emre Akman’ın apartmanın içine girdiğini görerek kısa süre bir arabanın arkasına saklandığı iddianamede yer aldı.

Maktulün kısa bir süre sonra apartmandan çıkması üzerine E.Ö’nün Akman’ın yanına elinde bıçakla yaklaştığı, maktul ile kısa bir süre konuştuktan sonra hayati bölgelerine canavarca hisle fazla sayıda bıçak darbesi vurmak suretiyle onu öldürdüğü aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 5 gün önce motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.

Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polislerce yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.