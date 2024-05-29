Kurye Ata Emre Akman cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirildi

29 May 2024 12:39 - Güncelleme : 29 May 2024 12:48

Pakistan'da katliam gibi kaza: Otobüs vadiden uçtu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da katliam gibi kaza: Otobüs vadiden uçtu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Balıkesir'de bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın yolunu kesip, defalarca bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki E.Ö. için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava ile 39 yaşındaki babası Orhan Ö. için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davaların Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından birleştirilmesine karar verildi.

Balıkesir’de yaşanan olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ın sipariş dönüşünde E.Ö. tarafından önü kesildi. E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Soruşturmanın ardından E.Ö. ve babası Orhan Ö. hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlandı. E.Ö. hakkındaki iddianamede 'Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur' maddesi de yer aldı. E.Ö. hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

Babası Orhan Ö. için de 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki dosyanın birleştirilmesine karar verildiği öğrenildi. Alınan kararın ardından ilk dava tarihi de 28 Haziran olarak belirlendi.