Aydın’da yaşayan 19 yaşındaki Kadir Arslan’ın, kısa süreliğine emanet ettiği motosikleti şaşkınlığa uğrattı. Gencin motosikletiyle trafik ihlali yapıldı ve 200 bin TL ceza kesildi. Cezaya itiraz eden Kadir Arslan cezanın asıl sorumluya aktarılmasını talep etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Motosikleti arkadaşına verdi, dünyası başına yıkıldı! 5 dakikada dudak uçuklatan ceza Aydın'da yaşayan 19 yaşındaki Kadir Arslan, kısa süreliğine emanet ettiği motosikletiyle arkadaşının trafik ihlali yapması sonucu 200 bin TL ceza kesilmesi üzerine itirazda bulundu. Kadir Arslan, 1 Nisan gecesi arkadaşı G.A.'ya emanet ettiği motosikletle trafik ihlali yapıldığını ve adına 200 bin TL ceza kesildiğini e-devlet üzerinden öğrendi. Görüntülerde motosikleti kullanan kişinin arkadaşı olduğunu ve konuşmalarında suçu kabul ettiğini iddia eden Arslan, elinde güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtları olduğunu belirtti. Sulh ceza hakimliğine yaptığı itirazın reddedildiğini ve delillerinin incelenmediğini savunan Arslan, hakkını aramak için her yere başvuracağını söyledi. Arslan, en büyük hatasının güvenip motoru vermek olduğunu kabul etmekle birlikte, yapmadığı bir suçtan dolayı cezalandırıldığını ve cezayı ödemek istemediğini dile getirdi.

TRAFİK CEZASINI GÖRDÜ ŞOKE OLDU

Olayın 1 Nisan gecesi meydana geldiğini belirten Arslan, G.A. isimli arkadaşıyla birlikte yemek yemek için dışarı çıktıklarını, bu sırada G.A.'nın kendisinden telefon ve motosikletini istediğini söyledi.

Şahsın kısa sürede geri döneceğini ifade ettiğini belirten Arslan, "Telefonumu verdim, ardından ‘karşıdaki bakkala gidip geleceğim' deyince motosikleti de verdim. Ancak dediği gibi kısa sürede geri gelmedi. Daha sonra e-devlet'e girdiğimde adıma kesilmiş trafik cezasını gördüm" diye konuştu.

"BANA HİÇ BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

Motosikleti alan kişinin polis uygulamasından kaçtığını sonradan öğrendiğini ifade eden Arslan, "Bana hiçbir şey söylemedi. Ceza kesildiğini de e-devlet'ten öğrendim. Görüntülerde motosikleti kullanan kişinin o olduğu açıkça belli" diye konuştu.

Elinde güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtları bulunduğunu dile getiren Arslan, söz konusu kişinin konuşmalarında suçu kabul ettiğini öne sürdü. Arslan, "Kamera kayıtlarında yüzü, kıyafetleri, her detayı net şekilde görülüyor. Ayrıca ses kayıtlarında da suçu kabul ettiğini söylüyor. Buna rağmen yaptığım itirazlardan sonuç alamadım" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMI ARIYORUM"

Sulh ceza hakimliğine yaptığı başvurunun reddedildiğini belirten Arslan, "1 Nisan günü gece 1 saatlerinde dükkana yemek yemeye gittik. Daha sonra yanına geldiğimde ‘kardeşim telefonunu verir misin? Birini arayacağım' dedi. Ben de çıkartıp telefonumu verdim. Daha sonradan 'iki dakikaya karşıdaki bakkala gidip geleceğim' dedi. Ben de onun üzerine motorumu verdim. Fakat iki dakikaya gelmedi. Bir de trafik cezası yemiş. Ben bunu daha sonra e-devlet'ime girdiğimde öğrendim. Elimde olay gününe ait görüntü ve ses kayıtlarıyla sulh hakimliğine itirazda bulundum. Kesinlikle dönüş alamadım. Cezaya itiraz ettim ve dilekçemi adliyeye sabah verdim, akşamında direkt ret geldi. Verdiğim CD ve resimler kesinlikle incelenmedi. Polisin yaka kamerasını ve bilirkişi talep etmeme rağmen bunlar görmezden gelindi. Hakkımı arıyorum. 1 aydır mahkeme köşelerinde sabahlıyorum. Hangi kapıyı çalsam o kapı üzerime kapandı. Yapmadığım bir olayın cezasının parasını ödemek istemiyorum ve ödeyecek durumum da zaten yok. Gerekirse 2 sene, gerekirse 10 sene ben bu adaletin yerini bulması için her yere başvuru yapacağım" şeklinde konuştu.

"MOTORU VERMEK BENİM EN BÜYÜK HATAM"

Motosikletini verdiği için hatalı olduğunu ifade eden Arslan, "Benim en büyük hatam güvenip motoru vermemdi. Ben zaten bu suçu kabul ediyorum. Motoru vererek en büyük hatayı kendim yaptım. Fakat biz aileden birilerine yardım etme ya da herhangi bir eksiğini vermeyi görmüş insanlarız. 5 dakikalık bir iş, bana 200 bin liraya mal oldu. Yapmadığım bir suçtan dolayı cezalandırılıyorum. Bu cezayı ödemek istemiyorum. Yapmadığım bir suçun altında kalmak istemiyorum" dedi.