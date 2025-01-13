MR çekiminde korkunç olay! Yaşlı kadının parmağı koptu

13 Ocak 2025 21:16 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 21:41

Tunceli'de bir devlet hastanesinde MR çekimi sırasında dehşet verici bir olay yaşandı. MR çekimine alınan yaşlı kadının bu sırada eli cihaza sıkışarak parmağında kopma meydana geldi. Talihsiz kadın parmağının kesilme riskiyle karşı karşıya kaldı. İşte yaşananlar...

Tunceli​ Devlet Hastanesi​’nde MR çekimi sırasında yaşanan bir kaza, 84 yaşındaki Nevrez Perk’in sol yüzük parmağında ciddi doku kaybına yol açtı. Olay, 9 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşirken, yaşlı kadının ailesi hastane personelinin ihmali olduğunu öne sürerek şikayetçi olacaklarını belirtti.

DOKU KAYBI MEYDANA GELDİ

Ailenin iddiasına göre, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Nevrez Perk’e MR çekilmesi istendi. MR çekimi sırasında yaşlı kadının eli cihaza sıkıştı ve sol yüzük parmağında yumuşak doku kaybı meydana geldi. Kopan doku bulunarak aileye teslim edilse de, hastanede plastik cerrah bulunmaması nedeniyle doku yerine dikilemedi.

PARMAĞI KESİLMEK ZORUNDA KALINABİLİR

Durum hakkında bilgi veren Nevrez Perk’in kızı Şengül Perk, yaşananları şöyle anlattı:

"MR çekimi sırasında annemin parmağı cihazın içine sıkışmış. Yumuşak doku tamamen kopmuş. Kopan parçayı bulup bize verdiler, ancak dikilemedi. Ortopedi bölümü pansuman yaptı, ama plastik cerrahiye gitmesi gerektiği söylendi. Eğer enfeksiyon gelişirse parmağının kesilebileceği belirtildi. Şimdi annemi Elazığ’daki bir hastaneye götürmeyi planlıyoruz."

AİLE ŞİKAYETÇİ OLACAK

Aile, yaşanan olayın ihmalkarlık sonucu olduğunu belirterek konuyla ilgili şikayetçi olacaklarını söyledi. Kazanın ardından Nevrez Perk’in sağlık durumunun yakından takip edildiği, ancak parmağının kurtarılması için daha ileri tedaviye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.