Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! P. Ütğm. Ömer Fatih Ayar şehit oldu

09 Eylül 2024 10:20 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:28

Son dakika haberi: Kahraman Mehmetçik bölücü terör örgütlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde teröristlerle temas sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde teröristlerle sağlanan temas sonucu ağır yaralanan P. Ütğm. Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu. Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde teröristlerle temas sağlandı. Kahraman P. Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı ağır yaralanan P. Ütğm. Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB ACI HABERİ DUYURDU

MSB açıklamasında, "Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P. Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verdi.