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01 May 2024 14:46 - Güncelleme : 01 May 2024 14:57

MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB duyurdu! 2 PKK&#039;lı terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'de PKK'yı köşeye sıkıştırdı.

Milli Savunma Bakanlığı yeni operasyonun detaylarını paylaştı. Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatı sonucunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - 1. Resim

MSB AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:

"Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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