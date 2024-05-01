MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

01 May 2024 14:46 - Güncelleme : 01 May 2024 14:57

Son dakika! MSB duyurdu: Şehidimiz var!

Son dakika! MSB duyurdu: Şehidimiz var!

Mehmetçik terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'de PKK'yı köşeye sıkıştırdı.

Milli Savunma Bakanlığı yeni operasyonun detaylarını paylaştı. Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatı sonucunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:

"Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek."