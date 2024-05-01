01 May 2024 14:46 - Güncelleme : 01 May 2024 14:57
MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mehmetçik terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'de PKK'yı köşeye sıkıştırdı.
Milli Savunma Bakanlığı yeni operasyonun detaylarını paylaştı. Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatı sonucunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB AÇIKLADI
Milli Savunma Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:
"Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı