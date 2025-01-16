Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB duyurdu: Tarih belli oldu

16 Ocak 2025 12:02 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 12:23

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Yeni Suriye heyetinin dün Ankara'ya gerçekleştirdiği kritik ziyarete ilişkin açıklama yapan bakanlık, teğmenler hakkındaki soruşturmada kararın bugün verileceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarih ve terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

SON BİR HAFTADA 62 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak​ ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 3 bin 226 (Irak’ın kuzeyi 1539 / Suriye’nin kuzeyi 1687 ) terörist etkisiz hâle getirildi.

Ayrıca geçen hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ve Hakurk’ta devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

2025 BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi de paylaştı. Bakanlığın açıklamasında "2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır" denildi.

TEĞMENLER HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen bazı Teğmenlerle ilgili kararın ne zaman açıklanacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

“Yüksek Disiplin Kurulları bugün saat 14.00’da toplanacaktır. Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır. Gerekçeli karar hazırlanmasını ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır.

YENİ SURİYE​ YÖNETİMİNİN ANKARA ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, yeni Suriye Yönetimi’ndeki Bakanların Ankara ziyaretinde hangi konuların görüşüldüğüne dair sorular üzerine şunları kaydetti:

“Dünkü görüşme ilk temas olması bakımından önemli ve kıymetlidir. Önümüzdeki dönemde yeni Suriye yönetimine desteğimiz konusunda irademizi ortaya koyduk. Onlar da bundan memnuniyet duyduklarını belirtiler. Biz hem savunma kapasitelerinin geliştirilmesi hem de terörle mücadele konusunda elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Ancak teknik çalışmaların yapılması gerekiyor. Sn. Bakanımızın da ifade ettiği gibi Suriye’de yeni bir yönetim var. Yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirmesini müteakip, ihtiyaçlarını belirleyecekler. Biz de bu ihtiyaçlara göre neler yapabiliriz onu ortaya koyacağız ve ortak belirlenecek yol haritasına çalışılacak.

TİŞRİN BARAJI BÖLGESİNDE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/YPG’nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri kalkan olarak kullanmasına ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

“Tişrin bölgesinde Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında süren çatışmaları yakından takip ediyoruz. Terör örgütü, çatışmaların olduğu bölgeye sivilleri zorla getirerek uluslararası kamuoyunu sivillere yönelik saldırı yapıldığı şeklinde dezenformasyon ile aldatmaya çalışmaktadır. Terör örgütünün insani altyapı tesislerini, olası bir afetin engellenmesi hususlarını ve masum sivilleri pazarlık konusu yapmasına müsaade edilmeyecektir.”