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PKK'ya bir darbe daha indirildi! Saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ocak 2025 11:52 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:56

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristler, düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eli kanlı terör örgütüne bir darbe daha indirildiğini duyurdu. Bakanlık, Suriye​'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

PKK'ya bir darbe daha indirildi! Saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü - 1. Resim

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEYE AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ! "

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG​'li teröristi etkisiz hâle getirdi.  Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!"

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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