PKK'ya bir darbe daha indirildi! Saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü

14 Ocak 2025 11:52 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:56

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Fransa neden Suriye’den çıkmak istemiyor? Uzman isim Tgrthaber.com için değerlendirdi

Fransa neden Suriye’den çıkmak istemiyor? Uzman isim Tgrthaber.com için değerlendirdi

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristler, düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eli kanlı terör örgütüne bir darbe daha indirildiğini duyurdu. Bakanlık, Suriye​'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEYE AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ! "

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG​'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!"