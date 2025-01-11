Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor! MSB duyurdu: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

11 Ocak 2025 12:04 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 12:09

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin inlerini bir bir yok etmeye devam ediyor. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk​, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!"