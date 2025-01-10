MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ocak 2025 15:37 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 15:40
Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı