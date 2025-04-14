2022'de şehit olmuştu! Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, 2022 yılında Pençe-Kilit bölgesindeki bir mağaraya düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını duyurdu.

Yaklaşık 3 yıl önce Pençe-Kilit bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan bir mağaraya düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in cansız bedeni bulunamamıştı. Şehit Tokyürek'e ilişkin resmi açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ŞEHİMİZİN AZİZ NAAŞINA ULAŞILDI

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan şehidin cenaze programı da belli oldu. Nurettin Tokyürek'in cenazesi bu akşam saatlerinde hava yolu ile Erzurum Askeri Havaalanı'na getirilecek. Yarın ise Narmanlı Camiinde Öğle Namazına müteakip kılınacak cenaze namaz sonrası baba evi olan Erzurum’un Palandöken ilçesi Sığırlı Mahallesi’nde defnedilecek.