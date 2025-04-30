MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Sonuçlar e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamalarından öğrenilebilecek. İşte tüm detaylar...

Binlerce kişinin merakla beklediği Mayıs, Haziran ve Temmuz dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda Mayıs 2025 sınıflandırma dönemi askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden ilan edildi.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Mayıs, Haziran ve Temmuz dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz." denildi.

https://x.com/tcsavunma/status/1917473903703658824