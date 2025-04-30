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 | Bengül Arıca

MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Sonuçlar e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamalarından öğrenilebilecek. İşte tüm detaylar...

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MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 10:42

Binlerce kişinin merakla beklediği Mayıs, Haziran ve Temmuz dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda Mayıs 2025 sınıflandırma dönemi askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden ilan edildi.

MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı!

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Mayıs, Haziran ve Temmuz dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz." denildi.

https://x.com/tcsavunma/status/1917473903703658824

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