Irak'ın kuzeyine hava harekatı! MSB duyurdu: PKK'lı teröristlerin hedefleri yerle bir edildi

03 Temmuz 2024 22:40 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 23:13

Türk ordusu Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Operasyonda 37 terör hedefinin yerle bir edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği hava harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Ağırlıklı olarak yerli ve milli mühimmatların kullanıldığı hava harekatı sonucu aralarında sözde üst düzey örgüt sorumlularının da olduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PKK'LI TERÖRİSTLERİN İNLERİ YERLE BİR EDİLDİ

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 3 Temmuz 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef imha edilmiştir.

'YERLİ VE MİLLİ MÜHİTTMAT' DETAYI

İcra edilen bu hava harekâtında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."