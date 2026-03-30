MSB duyurdu: İran'dan fırlatılan 4. füze engellendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenen 4. füzenin engellendiğini duyurdu. MSB yaptığı açıklamada ABD-İran savaşı devam ederken her türlü güvenlik önleminin alındığını belirtti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 17:39

ABD-İran arasındaki savaş sürerken Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenen 4. füzenin NATO unsurlarınca önlendiğini bildirdi.
İRAN'DAN ATEŞLENEN BALİSTİK FÜZE İMHA EDİLDİ

Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. MSB yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü yehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir.

TÜRKİYE'YE DOĞRU ATEŞLENEN 4. FÜZE

İran'dan Türkiye'ye yönelen ilk füze 4 Mart tarihinde engellenmişti. İkinci füze ise 9 Mart, üçüncü füze ise 13 Mart tarihinde Türkiye'ye doğru yönelmişti. Türk ordusu sınırda ve havada her türlü savunma önleminin alındığını duyurup İran'a tepki göstermişti. İran ise komşu ülkelerin hedef alınmadığını, füzelerin başka kaynaklardan ateşlendiğini iddia etmişti.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Türkiye tarafından düşürülen füze olayının NATO'nun 5. maddesini (ortak savunma) tetikleyeceğine dair bir işaret olmadığını ancak durumun yakından izlendiğini belirtmişti.

