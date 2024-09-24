MSB duyurdu: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

24 Eylül 2024 11:32 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 11:40

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör kaynağında yok ediliyor! 3 PKK'lı daha öldürüldü

Terör kaynağında yok ediliyor! 3 PKK'lı daha öldürüldü

Yurt içinde terör örgütü PKK'ya nefes aldırmayan Mehmetçik, sınır ötesinde de örgüte darbe üstüne darbe vuruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak ve Suriye'de tespit edilen teröristleri etkisiz hale getirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'TERÖRİST TEMİZLİĞİNE ARA VERMEDEN DEVAM'

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam edecek!"