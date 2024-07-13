MSB duyurdu: PKK'nın mühimmat depoları imha ediliyor

13 Temmuz 2024 10:58 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 11:13

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

Bakanlık "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölge halkının güvenliğini sağlamak maksadıyla mühimmat deposuna dönüştürülen bu tür yerleri dikkatli şekilde müdahale ederek imha ediyor." açıklamasında bulundu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki onlarca köyü işgal eden, köyleri ateşe veren ve sivil halkın hayatını hiçe sayarak köy merkezlerinde mühimmat depoları oluşturan ve bunları havaya uçuran terör örgütü PKK, insanlık dışı hareket etmeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin icra ettiği başarılı operasyonlar karşısında tutunamayacağını anlayan bölücü terör örgütü, Metina ve Gapnerk Dağı arasında kalan bölgede bulunan köylerdeki mabetlerin yakınında mühimmat depoları oluşturdu.

PKK'NIN MÜHİMMAT DEPOLARI İMHA EDİLİYOR

Daha önceden Dergele köyündeki caminin her iki tarafında mühimmat depoları tespit edilmiş ve terör örgütü bu depoları havaya uçurmuştu.

Şimdi ise Miska köyündeki kilise çevresinde, bu tür mühimmat depoları tespit edildi. Kilisenin yakınında bulunan bir evde de tonlarca patlayıcı madde, mühimmat ve silahın depolandığı ve Mehmetçiğin müdahalesine engel olmak maksadıyla da bu malzemenin tuzaklandığı belirlendi.

Mühimmat deposuna çevrilen kilisenin yakınındaki evin durumu hakkında yerel yönetim ve Peşmerge bilgilendirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölge halkının güvenliğini sağlamak maksadıyla mühimmat deposuna dönüştürülen bu tür yerleri dikkatli şekilde müdahale ederek imha ediyor."