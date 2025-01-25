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MSB duyurdu: 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' 5 PKK'lı öldürüldü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 11:52 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 11:56

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik'in terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak​ ve Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

'TERÖR KAYNAĞINDA YOK EDİLECEK' 

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

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Kaynak: tgrthaber.com
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