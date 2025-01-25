MSB duyurdu: 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' 5 PKK'lı öldürüldü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 11:52 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 11:56
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Mehmetçik'in terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'TERÖR KAYNAĞINDA YOK EDİLECEK'
"Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.
Kaynak: tgrthaber.com