İkinci İmralı ziyareti! DEM Parti bugün Abdullah Öcalan ile görüşecek
DEM Parti heyeti bugün yeniden İmralı Adasına giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan süreçte DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra Meclis'te siyasi partilerle görüşerek sürece ilişkin fikir alışverişinde bulundu.
İKİNCİ ZİYARET BUGÜN
TBMM'de görüşmelerini tamamlayan DEM heyeti, ikinci kez İmralı'ya gerçekleştireceği ziyaret için düğmeye bastı. Pazartesi günü DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da ikinci kez görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. DEM Parti heyeti bugün yeniden İmralı Adasına giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.