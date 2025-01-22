İkinci İmralı ziyareti! DEM Parti bugün Abdullah Öcalan ile görüşecek

22 Ocak 2025 09:08 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:18

DEM Parti heyeti bugün yeniden İmralı Adasına giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Son dakika | DEM Parti heyeti, ikinci İmralı ziyareti için başvuru yaptı

Son dakika | DEM Parti heyeti, ikinci İmralı ziyareti için başvuru yaptı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan süreçte DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan​ İmralı​'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti​ heyeti, daha sonra Meclis'te siyasi partilerle görüşerek sürece ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

İKİNCİ ZİYARET BUGÜN

TBMM'de görüşmelerini tamamlayan DEM heyeti, ikinci kez İmralı'ya gerçekleştireceği ziyaret için düğmeye bastı. Pazartesi günü DEM Parti​ heyeti, PKK​ elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı​'da ikinci kez görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. DEM Parti heyeti bugün yeniden İmralı Adasına giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.