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MSB duyurdu: Teröristlere geçit yok! Çok sayıda PKK'lı öldürüldü

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
17 Kasım 2024 13:01 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 13:53

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Güney sınırlarında yeni bir kara harekatı iddiaları gündeme gelirken, Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda PKK​'lı teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

MSB duyurdu: Teröristlere geçit yok! Çok sayıda PKK'lı öldürüldü - 1. Resim

"TERÖRE VE TERÖRİSTE GEÇİT YOK"

Bakanlığın sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı​ ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

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Kaynak: Tgrthaber.com
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