MSB duyurdu: Teröristlere geçit yok! Çok sayıda PKK'lı öldürüldü
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Güney sınırlarında yeni bir kara harekatı iddiaları gündeme gelirken, Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda PKK'lı teröristin öldürüldüğünü bildirdi.
"TERÖRE VE TERÖRİSTE GEÇİT YOK"
Bakanlığın sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."