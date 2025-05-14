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 | Emir Yücel

MSB nefes kesen anları paylaştı: Düşmana gözdağı!

Millî Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı, Türkiye'nin tüm denizlerinde eş zamanlı olarak başladı.

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MSB nefes kesen anları paylaştı: Düşmana gözdağı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 12:40
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 12:40

Tatbikata 120 gemi, 85 hava vasıtası ve çok sayıda kamu kurumu katılıyor. Millî Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan ve sevk-idaresi gerçekleştirilen DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı, 6-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin tüm denizlerinde eş zamanlı olarak başlatıldı.

MSB nefes kesen anları paylaştı: Düşmana gözdağı!

Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz'de icra edilen tatbikat kapsamında, Deniz Kuvvetleri Karargâhı ve bağlı komutanlıkların harekâtı sevk ve idare etkinliği değerlendiriliyor. Ayrıca, çok tehditli ortamda görev alacak birliklerin karar verme, muhakeme ve öngörü kabiliyetlerinin geliştirilmesi, kuvvet komutanlıkları ile diğer kurumlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amaçlanıyor.

MSB nefes kesen anları paylaştı: Düşmana gözdağı!

Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Kızılayı da katılım sağlıyor. Tatbikatta toplam 120 gemi, 85 hava vasıtası, sualtı taarruz ve savunma timleri ile Jandarma Arama Kurtarma Timi görev yapıyor.

MSB nefes kesen anları paylaştı: Düşmana gözdağı!

Tatbikat süresince fiilî silah eğitimleri, harekâta hazırlık faaliyetleri, gerçek mühimmat atışları, liman ziyaretleri, lojistik bütünleme ve çok tehditli ortamda harekât eğitimleri yürütülüyor. Tatbikatın önemli aşamalarından biri olan Seçkin Gözlemci Günü, 15 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 28 ülkeden 29 askerî ataşe ve ataşe yardımcısı gözlemci olarak tatbikatı yerinde takip edecek. DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı, 17 Mayıs'a kadar sürecek.

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