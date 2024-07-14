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MSB paylaştı: AS-532 Cougar helikopterler söndürme çalışmaları için devreye girdi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Temmuz 2024 21:33 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 21:34

MSB'den, kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına helikopter desteği geldi. MSB, 2 adet AS-532 Cougar helikopterle havadan destek sağlandığını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerle, Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına destek sağlandığını bildirdi.

MSB paylaştı: AS-532 Cougar helikopterler söndürme çalışmaları için devreye girdi! - 1. Resim

AS-532 COUGAR DEVREDE

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet AS-532 Cougar helikopterle havadan destek sağladık." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, helikopterden çekilen söndürme çalışmalarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

MSB paylaştı: AS-532 Cougar helikopterler söndürme çalışmaları için devreye girdi! - 2. Resim

Çevre il ve ilçelerdeki itfaiye ve orman ekiplerinin de sevk edildiği yangın, fabrikanın ikinci bölümüne de sıçradı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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