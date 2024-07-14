MSB paylaştı: AS-532 Cougar helikopterler söndürme çalışmaları için devreye girdi!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Temmuz 2024 21:33 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 21:34
MSB'den, kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına helikopter desteği geldi. MSB, 2 adet AS-532 Cougar helikopterle havadan destek sağlandığını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerle, Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına destek sağlandığını bildirdi.
AS-532 COUGAR DEVREDE
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet AS-532 Cougar helikopterle havadan destek sağladık." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, helikopterden çekilen söndürme çalışmalarına ilişkin görüntüler de yer aldı.
Yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Çevre il ve ilçelerdeki itfaiye ve orman ekiplerinin de sevk edildiği yangın, fabrikanın ikinci bölümüne de sıçradı.
Kaynak: Anadolu Ajansı