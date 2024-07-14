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Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Wimbledon finalinden fotoğraflar paylaştı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 20:48 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 20:57
Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Wimbledon finalinden fotoğraflar paylaştı

Magazin dünyasının ünlü çifti Hande Erçel ve Hakan Sabancı Wimbledon Tenis Turnuvası'nı izlemeye gitti. İkili tribünlerden bol bol fotoğraf paylaştı.

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon Tenis Turnuvası'na dünyanın her yerinden ünlü akını yağdı.

Turnuvanın finalinde oynanan Novak Djokovic - Carlos Alcaraz maçını izleyen çift fotoğraflarını paylaştı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Wimbledon finalinden fotoğraflar paylaştı - 1. Resim

O ANLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Birlikteliklerini artık sosyal medyaya da taşıyan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, maç başlamadan önce birlikte objektif karşısında poz verdi.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel, birlikte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle de paylaştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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