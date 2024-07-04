MSB Pençe-Kilit harekat bölgesinden yeni görüntü paylaştı: Kilit kapanıyor

04 Temmuz 2024 18:00 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 18:12

Kürek cinayeti davasında karar! Yeğeninin ölümüne neden olan dayının cezası belli oldu

Kürek cinayeti davasında karar! Yeğeninin ölümüne neden olan dayının cezası belli oldu

Güvenlik güçleri terör örgütlerine darbe vurmaya devam ediyor. PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye göz açtırmayan güvenlik güçleri son terörist etkisiz hale getirilene kadar etkin mücadelesini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit harekat bölgesinden yeni bir görüntü paylaştı.

TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYORLAR

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekât sahasından paylaşılan görüntüye “Kilit kapanıyor!” notu düşüldü. Görüntülerde terör örgütüne ait olduğu belirlenen hedeflerin ağır silahlarla yoğun bombardımana tutulduğu görülüyor. Nefes alamaz hale gelen teröristlerin büyük panik yaşadığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgilere göre, teröristlerin gün yüzüne çıkamaz halde olduğu ve mağaralara hapsolduğu belirtildi. Öte yandan çok sayıda teröristin de güvenlik güçlerine sığınmak için kaçış planı yaptığı ve sınır karakollarına teslim olmak istediği öğrenildi.