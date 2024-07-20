MSB'den gururlandıran Göktürk-1 uydusu görüntüleri! Kıbrıs ve Türk bayrakları tek karede
Uzaydaki Göktürk-1 uydumuzdan ilk görüntü gururlandırdı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntüde Kıbrıs ve Türk bayrakları tek karede yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından uzaydaki gözümüz Göktürk-1 Uydusu'ndan bir görüntü paylaştı. Görüntüde Kıbrıs Barış Harekatı detayı yer aldı.
GÖKTÜRK-1 UYDUSU GÖRÜNTÜLERİ! KIBRIS VE TÜRK BAYRAKLARI TEK KAREDE
Uzaydaki gururumuz Göktürk-1 uydusundan gelen bu görüntüler yürekleri kabarttı. MSB sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu sözlere yer verdi:
"50 yıl önce bir yıldırım gibi Kıbrıs Türkü’nün yardımına koşan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün gözünü kardeşlerimizin üzerinden hiç ayırmıyor.
Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Uydusu, Türkün şanlı sancağını bağrında taşıyan Beşparmak Dağları’nı ve Kıbrıs’taki kardeşlerimizi bu özel günde gururla selamlıyor."
50. YIL KUTLAMALARI
Türkün şanlı bayraklarının yer aldığı kare sosyal medyada ilgi gördü. Paylaşım adeta beğeni rekoru kırdı. 20 Temmuz 1974 yılında Ayşe Tatile Çıksın koduyla başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl zafer kutlamaları yapıldı. Kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasi isim katıldı.