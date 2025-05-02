Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

MSB'den Irak'ın kuzeyine darbe! Terörist mağarası imha edildi, cephanelik ele geçirildi!

Irak'ın kuzeyinde bir mağara daha imha edildi. Kahraman TSK, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağarayı yerle bir etti. Çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 19:29

Teröristlerin inleri tek tek bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

MSB'den Irak'ın kuzeyine darbe! Terörist mağarası imha edildi, cephanelik ele geçirildi!

Mağarada 10 tabanca, 20 şarjör, 1 el telsizi, 75 silah üstü dürbün, 21 el dürbünü, 4 lazer işaretleyici, 76 nişangah, 150 silah monte hamili, 20 çatal ayak, 50 silah el kundağı, 50 silah dipçiği, 6 Dragunov keskin nişancı silahı şarjörü, 2 led ekran, 1 soğutucu, 1 fener, çeşitli sağlık malzemesi ve terör örgütüne ait doküman ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

https://x.com/i/status/1918308804178936080

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı!
MSB'den Kıbrıs Türklerine yönelik nefret söylemlerine tepki! 'Asla taviz vermeyeceğiz'
ETİKETLER
#Ege Denizi
#irak
#ırak
#Kırmızı Ayet
#bölücü terör örgütü
#terör örgütü
#terörizm
#milli savunma bakanlığı
#pençe-kilit operasyonu
#mühimmat
#silahlar
#Terörist Ağları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.