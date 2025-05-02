MSB'den Irak'ın kuzeyine darbe! Terörist mağarası imha edildi, cephanelik ele geçirildi!

Irak'ın kuzeyinde bir mağara daha imha edildi. Kahraman TSK, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağarayı yerle bir etti. Çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi…