MSB'den kamuda tasarruf açıklaması: Tedbirler bizi etkilemeyecek

16 May 2024 12:01 - Güncelleme : 16 May 2024 12:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda kamuda uygulanacağı açıklanan tasarruf tedbirlerinin Milli Savunma Bakanlığında uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından resmi açıklama geldi. Bakanlık, savunma ve güvenlik harcamalarının tasarruf tedbirlerinin dışında bırakıldığı duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadele çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

SON 1 HAFTADA 47 TERÖRİST ETKİSİZ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle müdahalesinin yoğun şekilde devam ettiğini belirten MSB, son bir haftada 47, yılbaşından bu yana ise bin teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca geçen hafta PKK'nın Habur kampından kaçan 2 teröristin de hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.

Pençe-Kilit Harekatı’nda ise bugüne kadar 931 teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

"MONTRÖ SÖZLEŞMESİ TAVİZSİZ UYGULANACAK"

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna Savunma Bakanı’nın Ankara ziyaretine ilişkin de açıklamada bulundu.

Ukraynalı Bakan Rüstem Umerov’u Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten bakanlık kaynakları, "Oldukça samimi, yapıcı bir ortamda gerçekleşen ve ilişkilerimizi daha da güçlendiren görüşmede; Ukrayna’nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan desteğimiz dile getirildi. Ayrıca Karadeniz’de gerilimin önlenmesi gerektiğine olan inancımız ve Montrö Sözleşmesi’ni tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğimiz, Karadeniz Tahıl Girişiminin yenilenmesi için de gayretlerimiz bildirildi" açıklamasını yaptı.

"TASARRUF TEDBİRLERİ BİZİ ETKİLEMEYECEK"

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanlığının tasarruf tedbirleri kapsamında neler yapacağına dair soruya ise şu cevabı verdi:

"Halihazırda yürürlükte bulunan idari hususlardaki tasarruf tedbirlerine en fazla uyan bakanlıklardan biriyiz. Söz konusu yeni tedbirler kapsamında; Bakanlığımızın Savunma ve Güvenlik alanındaki görev ve sorumluluklarını etkileyecek bir husus bulunmamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın alınacak tasarruf tedbirleri hakkında yapmış olduğu açıklamada da görüleceği üzere savunma ve güvenlik alanları hariç tutularak gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Bakanlığımız da önümüzdeki dönemde, açıklanan tasarruf tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam edecektir."