MSB'den Suriye'de yaşananlarla ilgili iddialara açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de yaşandığı iddia edilen gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. MSB kaynakları, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Suriye'deki T4 hava üssüne Hisar hava savunma sistemi ve S-400 hava savunma sistemlerini yerleştireceği haberleri gündem olurken, İsrail'den dün gece dikkat çeken saldırılar geldi. İsrail ordusu, Türkiye'nin yerleşmeyi planladığı T4 hava üssünü bombaladı. İsrail'in söz konusu saldırılarla Türkiye'ye mesaj yolladığı belirtilirken, Türkiye'den de açıklama geldi.

MSB'DEN İDDİALARA AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları Suriye'de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık kaynakları resmi açıklamalar dışındaki paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini belirterek, "Suriye’de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.