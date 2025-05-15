PKK silahları nasıl teslim edecek? MSB'den terör örgütü PKK'nın fesih süreciyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları haftalık bilgilendirme toplantısında bölücü terör örgütü PKK’nın fesih süreci ile ilgili "Süreç devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek. Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır. " ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Bakanlık Kaynaklarından bölücü terör örgütü PKK’nın fesih süreci ile ilgili "Süreç devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek" denildi.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN FESİH SÜRECİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bölücü terör örgütü PKK’nın fesih süreci ile ilgili sorulara üzerine “Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Süreç; devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek. Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır. Bölücü terör örgütü PKK’nın aldığı bu kararı desteklemeyen gerek terör örgütünü kullanan ülkeler gerekse bölücü terör örgütü içindekiler tarafından yapılacak provakasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmekte yarar görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama faaliyetleri ile mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

NATO’DA İŞBİRLİĞİ İLE GÜVENLİK DİREKTÖRÜ GÖREVİ

Bakanlık kaynakları, bir Türk Generalin NATO’da İşbirliği İle Güvenlik Direktörü Görevine seçilmesiyle ilgili sorular üzerine ise şu açıklamaları yaptı;

“Geçtiğimiz hafta icra ettiğimiz haftalık basın bilgilendirme toplantısında NATO’da “İş Birliği ile Güvenlik Direktörü” görevine seçilen Generalimizle ilgili; “uzun yıllardır ilk defa" yerine sehven “ilk defa” ifadesi kullanılmıştır. Yapılan bu maddi hata sebebiyle kamuoyundan ve geçmişte direktörlük görevini icra eden komutanlarımızdan özür dileriz.”

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI

Bakanlık kaynakları tarafından terörle mücadeleye yönelik yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı;

"Milletimizin huzuru, devletimizin bekası için terörle mücadelesini ve sınırlarımızda yoğun ve etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada;Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirilmiştir. Bu vesileyle, 14 Mayıs’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ’a bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Hafta boyunca hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında ise, 7’si terör örgütü mensubu olmak üzere 192 şahıs yakalanmış, 2.527 şahıs engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2.033, engellenen kişi sayısı da 32.184 olmuştur. Ayrıca, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 22 kilogramdan fazla (22.277 g) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Suriye Harekât Alanlarında 8 Ocak’tan bu yana sürdürülen “tünel imha” faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 99, Menbiç bölgesinde ise 112 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir."

EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Türk Silahlı Kuvvetlerin, eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de kesintisiz devam ettiğini dile getiren Tuğamiral Zeki Aktürk, 6-17 Mayıs tarihleri arasında Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen DENİZKURDU-II Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini belirtti. Aktürk tatbikatla ilgili şu bilgileri verdi;

"Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamu kurumlarından personelin katıldığı tatbikatta; sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, katılan unsurların karar verme yetenekleri ile birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

120 gemi, 7 insansız deniz aracı (İDA) ve 85 hava aracının görev aldığı tatbikat kapsamında;

- 6-7 Mayıs’ta “Fiilî Silah Eğitimleri”,

- 8-9 Mayıs’ta “Harekâta Hazırlık Eğitimleri”,

- 10-11 Mayıs’ta “Güdümlü Mermi (ATMACA) ve SM-1 Atışları” ve “Liman Ziyaretleri” ile “Lojistik Bütünleme Faaliyetleri”,

- 12-14 Mayıs tarihleri arasında ise “Çok Tehditli Ortamda Harekât Eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

ATMACA güdümlü mermisi, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine alındıktan sonra ilk defa DENİZKURDU-II Tatbikatı kapsamında 10 Mayıs’ta Sinop atış alanında bulunan TCG KINALIADA’dan ateşlenmiş ve hedefi tam isabet vurarak başarıyla imha etmiştir.

Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri dün (14 Mayıs) Antalya açıklarında icra edilen DENİZKURDU-II Tatbikatı, katılımcı unsurların ana üs ve limanlarına intikali ile tamamlanacaktır.



5-30 Mayıs tarihleri arasında,

- Edirne’de Trakya-2025,

- İstanbul’da Avrasya Barışı (Eurasian Peace),

- Kayseri’de Erciyes Hava İndirme,

- Konya’da Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatları devam etmekte,

28 Nisan-31 Mayıs dönem aralığında ise,

- Yerinden katılım ile Steadfast Cobalt,

- Katar’da Katar Özel Kuvvet NATO Sertifikasyon,

- Almanya ve Birleşik Krallık’ta Formidable Shield,

- İspanya’da Spanish Minex tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır.

Ayrıca,

- 19-29 Mayıs tarihleri arasında,

- Belçika’da Snow Master,

- Norveç’te Steadfast Deterrence tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır.

Liman ziyaretleri kapsamında 13-16 Mayıs tarihleri arasında;

NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevine yönelik,

- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRINTI tarafından İzmir’e,

- TCG KEMALREİS gemimiz tarafından Barselona/İspanya’ya,

- Fransa Deniz Kuvvetlerine ait LA FAYETTE tarafından 14-17 Mayıs tarihleri arasında Mersin’e liman ziyaretleri yapılmaktadır.

NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında TCG YZB.GÜNGÖR DURMUŞ ve TCG AKÇAY gemilerimiz tarafından 17-18 Mayıs’ta Mallorca /İspanya’ya liman ziyareti gerçekleştirilecektir.

20-24 Mayıs tarihleri arasında Malezya’da düzenlenecek “17’nci Langkawi Uluslararası Denizcilik, Havacılık ve Uzay Fuarı” kapsamında Maldivler’e liman ziyareti yapan TCG BÜYÜKADA gemimiz, dün (14 Mayıs) varış limanı olan Langkawi/ Malezya’ya seyre başlamıştır.

Diğer yandan 15-19 Mayıs tarihleri arasında Mehteran Birlik Komutanlığımızca “42’nci Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali” kapsamında konser ve tören faaliyetleri icra edilmektedir."