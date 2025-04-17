MSB'den Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın skandal Türkiye sözlerine tokat gibi cevap

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Bakanlık Kaynakları Yunanistan Genelkurmay Başkanının “Türkiye’ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız” şeklindeki sözleriyle ilgili sorular üzerine “Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, kendilerini gülünç duruma düşüren açıklamalara cevap vermemizi beklemeyin.” dedi.

YUNANİSTAN’IN İLAN ETTİĞİ “DENİZ MEKÂNSAL PLANLAMASI”

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan tarafından duyurulan “Deniz Mekânsal Planlaması” ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

“Yunanistan tarafından son dönemde kamuoyuna duyurulan ‘Deniz Mekânsal Planlaması’ çerçevesinde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne yönelik bazı hukuki dayanağı bulunmayan ve uluslararası hukuka aykırı girişimler tarafımızca dikkatle izlenmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması yönündeki kararlılığımız tamdır. Yunanistan’ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır.

Türkiye, bölgede adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunmaktadır. Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çerçevede, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte, ihtiyaç duyulması halinde gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır.”

TÜRKİYE-İSRAİL ÇATIŞMASIZLIK MEKANİZMASI

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları Türkiye ile İsrail arasındaki “Çatışmasızlık Mekanizması” görüşmelerine yönelik sorulara “Suriye’de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda Azerbaycan’da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Türkiye ve İsrail arasındaki ‘çatışmasızlık mekanizması’, bir ‘normalleşme’ değil, Suriye'deki askeri faaliyetlerin güvenli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve istenmeyen olayları önlemek için iki ülke arasında doğrudan bir çatışmayı engellemeyi amaçlayan bir iletişim ve koordinasyon yapısıdır.Bu mekanizma gerilimin tırmanmasının önüne geçmek, yanlış anlaşılmaları önlemek, bölgede istikrarı korumak ve sahada icra edilen faaliyetler konusunda iki ülkenin birbirini bilgilendirmesi suretiyle bir çatışma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla kurulmaktadır.” ifadelerini kullandı.

KARADENİZ’İN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TOPLANTI

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Karadeniz Güvenliğine ilişkin Ankara’da gerçekleşen toplantıyla ilgili olarak da “Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında devam eden savaşın ateşkesle sonuçlanması hâlinde, Gönüllü Ülkeler tarafından barış ortamının muhafazasını sağlamak maksadıyla bir dizi faaliyet icra edilmektedir.Türkiye, barışın tesisi için gayretlerini Gönüllüler Koalisyonu’nda da sürdürmekte olup, Karadeniz’deki barış ortamının muhafazası amacıyla askerî planlamaların deniz boyutuna liderlik etmektedir. Bu kapsamda, 15-16 Nisan tarihlerinde Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde Ankara’da bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya ülkemiz dâhil toplam 21 ülkeden 39 yabancı temsilci katılmıştır. Anılan toplantıda, Karadeniz’in güvenliğinin sağlanması için ülke temsilcileriyle; Türkiye’nin deniz boyutundaki planlama faaliyetlerine liderlik etmeye devam etmesi ile Montrö Sözleşmesinin barış anlaşması imzalanmadığı sürece mevcut hâliyle uygulanması ve planlamada bu hususun esas alınması konularında mutabık kalınmıştır.” dedi.

TÜRKİYE-IRAK ARASINDA GERÇEKLEŞEN 5.GÜVENLİK TOPLANTISI

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları Türkiye-Irak Arasında Gerçekleşen 5’inci Güvenlik Toplantısı’na yönelik sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

“Irak’la güvenlik ve terörle mücadeleye odaklı temaslarımızın kurumsallaşmasına katkı sağlayan bir platform olarak gördüğümüz Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın 5’inci toplantısı Antalya Diplomasi Forumu’nda icra edilmiştir. Söz konusu toplantı oldukça olumlu bir havada geçmiş ve iki dost ve kardeş ülke arasındaki stratejik konular enine boyuna masaya yatırılmıştır.

Toplantıda askeri, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayii alanlarında eşgüdüm ve işbirliğini arttırılması konularında mutabık kalınmış, PKK’nın her iki ülke için de tehdit oluşturduğu, biran öne fesih ve silah bırakma işlemlerinin tamamlanması gerektiği ifade edilmiştir.”

TERÖRLE MÜCADELE

MSB Kaynaklarından yapılan açıklamada terörle mücadele konusunda "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin tamamen sıfırlanması için bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirilmiştir. 7 Temmuz 2022’de Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in aziz naaşına 25 Mart’ta ulaşılmış, şehidimiz

15 Nisan’da Erzurum’da defnedilmiştir. Aziz şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz." açıklaması yapıldı.