Son dakika | MSB kaynakları duyurdu: Rusya ile Ukrayna Ankara'da toplantı yapacak

Son dakika haberi: Karadeniz Güvenliği toplantısı kapsamında Rusya ile Ukrayna Ankara'da toplantı yapacak. Milli Savunma Bakanlığı toplantıya ilişkin tarih vererek detayları açıkladı.

Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası ateşkesin ardından Karadeniz'de barış ortamının korunmasına yönelik toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

TARAFLAR DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA TOPLANACAK

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Rusya ve Ukraynalı yetkililerin Karadeniz'in güvenliği ile ilgili olarak 15-16 Nisan tarihlerinde Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir araya geleceklerini duyurdu.

Yabancı ülke askeri temsilcilerinin de katılımıyla yapılacak toplantıda, Karadeniz'de barış ortamının muhafazası amacıyla yapılabilecek askeri planlamaların deniz boyutu ele alınacak.