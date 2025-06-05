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 | Bengül Arıca

MSB'den Yunanistan'a sert tepki: "Nostaljik bir avuntudan ibaret"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakanlık kaynakları, Yunan Genelkurmay Başkanının Fener Rum Kilisesi Patriğine verdiği tepki çeken harita ile ilgili sorular üzerine “Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir.” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 12:21

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaşanan gelişmelere dair önemli bilgiler verdi. Aktürk "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden operasyon, arama-tarama ve sınır güvenliği faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde; Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 112 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2.447’ye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

MSB'den Yunanistan'a sert tepki: "Nostaljik bir avuntudan ibaret"

YUNAN GENELKURMAY BAŞKANI’NIN FENER RUM KİLİSESİ PATRİĞİNE VERDİĞİ HARİTA

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan Genelkurmay Başkanının Fener Rum Kilisesi Patriğine verdiği tepki çeken harita ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi:
“Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir. İki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan yapıcı yaklaşımları sekteye uğratmaya, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapmaya çalışanları nostaljik avuntulardan vazgeçerek gerçekleri görmeye, anlamaya ve kabul etmeye davet ediyoruz.”

MSB'den Yunanistan'a sert tepki: "Nostaljik bir avuntudan ibaret"

UKRAYNA’NIN RUSYA’YA YÖNELİK DRON SALDIRISI

Bakanlık kaynakları, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik gerçekleştirdiği dron saldırısı sonrasında Türkiye’nin de dron saldırılarına yönelik hazırlık durumuna ilişkin şunları söyledi:
“Sürekli değişen muharebe sahasında ülkeler teknolojinin gelişimiyle birlikte yeni teknik ve taktikler geliştirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Rusya ve Ukrayna savaşı ile birlikte harbin doğasında meydana gelen değişim ve dönüşümleri yakından takip etmekte, alınan dersler kapsamında yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü insanlı ve insansız silah sistemleri ile savunma altyapısını güçlendirmeye devam etmektedir.”

MSB'den Yunanistan'a sert tepki: "Nostaljik bir avuntudan ibaret"

TÜRKİYE’NİN SOMALİ’YE HELİKOPTER VERDİĞİNE DAİR HABERLER

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Somali’ye Atak ve Genel Maksat Helikopteri teslim ettiğine dair haberlerle ilgili olarak şunları söyledi:
“İki ülke arasında yürürlükteki Anlaşmalar kapsamında Somali Federal Cumhuriyeti’nde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Bu kapsamda; özellikle ortak ekonomik faaliyetlere yönelik gerçekleşebilecek terörist faaliyetleri önlemek ve bu maksatla bölgede bulunan birlik ve unsurlarımızın öz güvenliğini sağlamak maksadıyla aldığımız standart tedbirlerdir.”

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