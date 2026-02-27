Menü Kapat
MSÜ'de uyuşturucu soruşturması! 3 sözleşmeli er tutuklandı

Milli Savuma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı'nun uyuşturucu kullandıklarına ilişkin ihbarı üzerine 9 sözleşmeli er gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen erlerden 3'ü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

MSÜ'de uyuşturucu soruşturması! 3 sözleşmeli er tutuklandı
27.02.2026
27.02.2026
(MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı emrinde görevli statüsündeki bir kısım personeller hakkında Hava Harp Okulunun ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan ihbarda erlerin kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak yada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçunu işlediği belirtildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine harekete geçen Başsavcılık tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimatla 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. İfade işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerden kan, kıl ve idrar örnekleri alındı. Dosyada ayrıca 'Uyuşturucu madde temin etme' ve 'Kullanımı kolaylaştırma' suçları yönünden de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü M.Ö., E.D.A. ve H.Y. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, H.U., M.A.D., A.Y.I., M.Ş., A.K. ve M.A.C. isimli 6 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

