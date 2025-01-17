Müdür yardımcısını bıçaklayan liselinin itirafı kan dondurmuştu! Şans eseri ölümden dönen kız öğrenci yaşadıklarını anlattı

17 Ocak 2025 12:49 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 13:08

İstanbul Büyükçekmece'de müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan öğrencinin ifadesinde hedefinde takıntı haline getirdiği bir kız öğrenci olduğunu ve "Çekiçle bayıltıp, bıçakla parçalara ayıracaktım" sözleri kan dondurmuştu. O kız öğrencinin şans eseri katliamdan kurtulduğu ortaya çıktı. Bu olay Fatih'te yaşanan katliama akılları getirdi. İşte korkunç olayın detayları...

İstanbul Büyükçekmece’de okulun müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki lise öğrencisi B.Y.E.'nin takıntı haline getirdiği kız öğrenciye attığı mesajlar ortaya çıkmıştı. Mesajlarda "Yarın gel, beğeneceğin bir şey aldım. Çantama saklayacağım. Bir yer var başım ağrımasın diye orada vereceğim ikisini de" dediği görülmüştü.

İFADESİ KAN DONDURDU

B.Y.E. ifadesinde söylediği "O kız gelseydi yangın merdivenlerine götürecektim. Çığlık atsa da kimse duymazdı çekiçle bayıltıp, bıçakla parçalara ayıracaktım" sözleri kan dondurdu. Bu korkunç ifadelerin hedefindeki kız öğrenci ise o gün okula uyanamadığı için gidemeyince vahşetten kurtulduğu ortaya çıktı.

"ARKADAŞIM KİTABIN ARASINDA BIÇAK GÖRMÜŞ"

Show Haber'e konuşan kız öğrenci korkunç olayla ilgili "Bir süredir planlıyor gibiydi. Ya birisini bıçaklayacaktı ya vuracaktı. Bana hediye aldığını söyledi, kitabın arasında olduğunu söyledi. Arkadaşım, kitabın arasında bıçak gördüğünü söyledi" dedi.

ŞANS ESERİ KURTULDU

Müdür yardımcısının bıçaklandığı gün tesadüfen okula gidemeyen kız öğrenci vahşetten kurtuluşunu "Ben uyanamadım, annem de uyandırmadı" diye anlattı. Annesi ise "Şükürler olsun ki göndermemişim" dedi.

"O GÜN OKULA GİTSEYDİ KESİNLİKLE CENAZESİNİ ALACAKTIK"

Kız öğrencinin babası "Canlı bomba gibi etrafa bırakmışlar, kime saldırırsa saldırsın. O gün okula gitseydi kesinlikle cenazesini alacaktık. Benim kızım son anda kurtuldu ama sizin kızınız kurtulamayabilir" sözleriyle tüyleri diken diken etti.

AZ KALSIN İKİNCİ SUR VAKASI YAŞANACAKTI

Baba ayrıca olayı Fatih surlarında yaşanan vahşete benzetti. Geçtiğimiz yıl İstanbul'un Fatih ilçesinde Semih Çelik isimli cani 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i yarım saat arayla öldürmüştü. Uzuner'in vücudunu parçalayan ve Edirnekapı surlarından kesilmiş başını atan cani, daha sonrasında ise atlayarak intihar etmişti.