Öğretmenini boğazından bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu! "Çekiçle bayıltıp bıçakla parçalara ayıracaktım"

16 Ocak 2025 14:07 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 14:07

İstanbul Büyükçekmece'de kadın müdür yardımcısını boğazından bıçaklan 16 yaşındaki öğrencinin ifadesi ortaya çıktı. Bir gün önce takıntı haline getirdiği kız öğrenciye attığı mesajlara da ulaşıldı. İşte kan donduran detaylar...

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir meslek lisesinde meydana gelen olayda; 16 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen B.Y.E., okulun kadın müdür yardımcısına saldırdı. Müdür yardımcısının masasında oturduğu sırada boğazına bıçak saplamaya çalışarak yaralayan B.Y.E., olay sonrası kaçtı.

"ÇEKİÇLE BAYILTIP BIÇAKLA PARÇALARA AYIRACAKTIM"

Tutuklanan B.Y.E.’nin emniyetteki ifadesinde, hedef olarak belirlediği kişiyi bir gün önce kısa mesajlarla takıntı haline getirdiği ortaya çıktı. Kan donduran detayların olduğu ifadede B.Y.E., "O kız gelseydi yangın merdivenlerine götürecektim. Çığlık atsa da kimse duymazdı, çekiçle bayıltıp bıçakla parçalara ayıracaktım" dedi.

"YAKINDA BENİ PEK GÖREMEYECEKSİN..."

B.Y.E.’nin, takıntılı olduğu kız öğrenciye gönderdiği mesajlar da ortaya çıktı. Mesajda, “Yaptıklarımın karşılığında özür olarak iki hediyem olacak. Toplamda 2 bin 675 lira tuttular. Yakında beni pek göremeyeceksin çünkü akıl hastanesine yatırılacağım. Yarın gel, beğeneceğin bir şey aldım. Çantama saklayacağım ve başım ağrımasın diye okulun yangın merdivenlerinde vereceğim. Ne olur ne olmaz diye bu yeri seçtim” ifadeleri dikkat çekti.

İşte o mesajlar...