Müezzin ve cemaati camiye sokmayan şahıs hakkında karar verildi!

23 Kasım 2024 10:04 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 10:04

Cami cemaati ve müezzine saldırarak camiye girmelerini engelleyen şahıs emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen olay sonrasında mahkemeye çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Antalya​'nın Kepez​ ilçesinde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen 35 yaşındaki bir şahıs; Demirgül Camii'ne gelerek içerde bulunan müezzini dışarı çıkarmış ve fırça ile kovalamıştı. Camiye gelen cemaati de bıçakla tehdit eden şahıs​, polisler tarafından gözaltına alındı. Daha sonra mahkemeye çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Caminin kapı camını kıran ve cam parçalarını müezzinin arkasından atarak yaralanmasına neden olan şahıs, bir süre sonra camiden çıkarak uzaklaşmak istemişti. Ancak cami çıkışında cemaatle karşılaşan şahıs, cebindeki bıçağı çıkararak kaçmaya başmış ve cemaat ile madde bağımlısı şahıs arasında kovalamaca yaşanmıştı.



Kameralara saniye saniye yansıyan kovalamaca sırasında şahıs ile cami cemaati birbirlerine yol kenarındaki taş ve tuğlaları atarken, cemaatten bazı vatandaşlar elinde sopa ve çekçek ile kovalamacayı sürdürmüştü. Uzun süren kovalamaca esnasında cemaatten kaçamayacağını anlayan şahıs, ihbar üzerine sirenlerini çalarak olay yerine gelen polis aracını durdurup kendisini arka koltuğa atarak linç edilmekten kurtulmuştu.

Yaşanan olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve karakola götürülen şahsın Y.G. isimli şahıs olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hâkim karşısına çıkartılan Y.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.