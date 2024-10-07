Müge Anlı, katil Semih Çelik hakkında konuştu! Canlı yayında isyan etti

07 Ekim 2024 13:15 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 13:30

Müge Anlı, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katleden Semih Çelik ile ilgili konuştu. Psikolojik rahatsızlıklarla ilgili konuşan Müge Anlı, ailelere seslendi. Ünlü gazeteci, "Evden kaçan çocuklarda da çocuklarınızda da bir sıkıntı varsa, psikolojik olabilir, zeka engeli olabilir bu çocukları lütfen tedaviye götürün." dedi.

İstanbul Fatih'te 4 Ekim günü Semih Çelik isimli katil, önce evine çağırdığı Ayşenur Halil'i daha sonra da İkbal Uzuner'i vahşice katletti. Korkunç cinayetlerin ardından surlarda büyük bir sakinlikte oturduğu görülen Çelik, metrelerce yükseklikten atlayarak intihar etti. Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili birçok ünlü isim duruma tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında araştırmacı gazeteci Müge Anlı da vardı. Anlı, canlı yayında korkunç cinayete tepki gösterdi.

"ÇOCUKLARINIZI TEDAVİYE GÖTÜRÜN"

Tüm Türkiye'yi yasa boğan cinayetlerin ardından birçok ünlü isim tepki gösterirken Müge Anlı, canlı yayında psikolojik tedavilere dikkat çekerek ailelere seslendi. Anlı, "Bu son birkaç gündür bu genç çocuklar arasında yaşananlar bu feci ölümler tüm kamuoyunun dikkatinde. Ben rica ediyorum bu evden kaçan çocuklarda da çocuklarınızda da bir sıkıntı varsa, psikolojik olabilir, zeka engeli olabilir bu çocukları lütfen tedaviye götürün." dedi.

"BAŞKASINA DA ZARAR VERECEĞİ BELLİ"

"O ne der, bu ne der çocuk gitmiyor vs hepsinin bir yolu var. Zor, evet çok zor ama lütfen çocuklarınızı tedavi ettirin." diyerek çağrıda bulunan ünlü sunucu "Sonra bir bakıyorsun intihar ediyor, bir bakıyorsun iki tane kızın hayatına mâl oluyor. Yazıktır, günahtır bunlar genç çocuklar. Başkalarına da zarar veriyor. O çocuğun zaten kendisine ve başkasına zarar vereceği belli. Bu yıllardır süren bir rahatsızlık. Nurlar içinde yatsın kızlarımız. Bu psikiyatrik tedavileri de ertelemeyin. Hepimiz çok üzüldük. Ailelerine de büyük sabırlar diliyorum. Atlatılabilir gibi bir durum değil." ifadelerini kullandı.