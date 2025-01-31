Müge Anlı'da ağlatan buluşma! Hassi Akpınar, 35 yıldır görmediği oğluna kavuştu: Gözyaşları sel oldu

31 Ocak 2025 10:49 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:56

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak hastaneye terk edilen oğlu 'Erbay Güneş'i arayan Hassi Akpınar 35 yıl sonra oğluna kavuştu. Evlat edinen ailenin Yusuf ismini verdiği genç adam canlı yayında ailesiyle kucaklaştı.

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13 yaşında zorla birliktelik yaşayan Hassi Akpınar 35 yıl önce kayınvalidesi ve kayınbiraderleri tarafından hastaneye bırakılan çocuğu 'Erbay Güneş'i aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Evlat edinen ailenin Yusuf adını verdiği genç adam canlı yayına katıldı. Kendisinin evlatlık olduğunu düşündüğünü söyleyen Yusuf, stüdyoda ailesiyle kucaklaştı. Hassi Akpınar, yüzünü bile görmeden hastaneye terk edilen çocuğunu karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu. Tüm stüdyonun ağladığı olayda beklenen kavuşma gerçekleşti.

GÖZYAŞLARIYLA OĞLUNU İSTEDİ

Büyük kavuşma tüm Türkiye'yi gözyaşına boğarken Yusuf'u büyüten anne de canlı yayına bağlandı. Gözyaşlarına boğulan anne, 'Kuzumu bana yollayın, ben kuzumu istiyorum. O benim oğlum.' diyerek oğlunu kaybetmekten korktuğunu söyledi. Hassi Akpınar ise, 'O senin oğlun. Artık onun 2 annesi var. Benim çocuklarımda seni ziyaret edecek onlar da sana anne diyecek' diyerek gözü yaşlı kadını sakinleştirdi.