Müge Anlı'da tüyler ürperten Nezaket Kışı cinayeti! 'Cinsel içerikli CD' ayrıntısı dehşete düşürdü: 'Tüm köy izledi'

08 Ocak 2025 11:18 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 11:22

Müge Anlı'da işlenen Nezaket Uyur cinayetinde ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Uyur'un cinayetinin altından başka bir kadın cinayeti daha çıktı. Müge Anlı bu kez de Nezaket Kışı cinayetindeki dehşeti araştırmaya başladı. Henüz 17 yaşındayken bir anda ortadan kaybolan Kışı hakkında gizli tanığın anlattıkları dehşete düşürdü. Kışı'nın cinsel içerikli CD'nin tüm köye dağıtıldığını söyleyen tanık herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı'da dehşete düşüren Nezaket Kışı cinayeti! Gizli tanık her şeyi itiraf etti: 'Asit kuyusuna attılar'

Müge Anlı'da dehşete düşüren Nezaket Kışı cinayeti! Gizli tanık her şeyi itiraf etti: 'Asit kuyusuna attılar'

Müge Anlı'ya geçtiğimiz haftalarda katılan Nebile, Habibe ve Sebile kardeşler anneleri Nezaket Uyur'un 20 yıl önce kaybolduğunu ve bu olayın bir cinayet​ olduğunu iddia etmişti. Baba Yusuf ve amcalar iddiaları reddetse de gizli tanığın anlattıklarıyla korkunç cinayet yıllar sonra ortaya çıktı. Yapılan incelemelerin ardından Nezaket Uyur'un eş Yusuf ve kayınbiraderleri tarafından öldürüldüğü belirlendi. Fakat olay burada sonlanmadı. Uyur'un cinayetinin altından bir Nezaket cinayeti daha çıktı.

"CİNSEL İÇERİKLİ CD'LER DAĞITILDI"

Nezaket Uyur'un cinayetinin altından ise başka bir kadın cinayeti daha ortaya çıktı. 17 yaşında ortadan kaybolan Nezaket Kışı'nın da cinayete kurban gittiği iddia edildi. Programa katılan gizli tanığın anlattıkları adeta kan dondurdu. Gizli tanık, Nezaket Kışı'nın cinsel içerikli CD'sinin tüm köye dağıtıldığını ve herkesin bu görüntüleri izlediğini söyledi. Yayına bağlanan gelinin kayınbabasının CD'yi 'Nezaketin videosu' diyerek eve getirdiğini belirtti. Gelin, 'Ben o görüntüleri izleyemedim, çok kötüydü' sözleri kan dondurdu.

"VALİZLE GELDİ İÇİNDEN KAMERA ÇIKTI"

Yayına bağlanan Nezaket'in kuzeni ise Kışı ile evlenen Adil isimli kişinin eve geldiğinde bavulun içinde kamera olduğunu açıkladı. İddiaları yalanlayan Adil her şeyin bir oyun olduğunu savundu.