Muğla alev alev yanıyor! 3 köy için boşaltma kararı alındı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ağustos 2024 17:03 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 17:04
Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde çıkan yangınları söndürmek için ekipler canla başla mücadele ederken, rüzgarın da etkisiyle yangın yerleşim yerlerine kadar sıçradı. Bu nedenle yetkililer, Yatağan'da da bulunan 3 köy için boşaltma kararı aldı.
Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde eş zamanlı çıkan yangınlar büyük tahribata neden oldu. Türkiye'nin ciğerleri alev alev yanarken, vatandaşlar yerleşim yerine kadar dayanan yangın tedirgin ediyor.
KÖYLER TAHLİYE EDİLİYOR
Köy sakinleri, güvenli bölgelere tahliye edilirken, itfaiye ve orman ekipleri yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Ekipler, hem karadan hem de havadan müdahalelerini sürdürüyor. Yatağan'da bulunan 3 köy için boşaltma kararı aldı.
Yangınların kontrol altına alınabilmesi için bölgede geniş çaplı bir mücadele yürütülürken, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı