Muğla alev alev yanıyor! 3 köy için boşaltma kararı alındı

18 Ağustos 2024 17:03 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 17:04

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde eş zamanlı çıkan yangınlar büyük tahribata neden oldu. Türkiye'nin ciğerleri alev alev yanarken, vatandaşlar yerleşim yerine kadar dayanan yangın tedirgin ediyor.

KÖYLER TAHLİYE EDİLİYOR

Köy sakinleri, güvenli bölgelere tahliye edilirken, itfaiye ve orman ekipleri yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Ekipler, hem karadan hem de havadan müdahalelerini sürdürüyor. Yatağan'da bulunan 3 köy için boşaltma kararı aldı.

Yangınların kontrol altına alınabilmesi için bölgede geniş çaplı bir mücadele yürütülürken, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.