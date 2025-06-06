Muğla Marmaris açıklarında deprem oldu! AFAD'dan açıklama

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gece yarısı deprem meydana geldi. AFAD, diken üstünde olan bölgedeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Hafta başında 5,8 ve 5 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan Muğla'da gece yarısı yine panik dolu anlar yaşandı. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında deprem oldu.

MUĞLA MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmaris ilçesi açıklarında saat 00.28'de 3,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. AFAD verilerine göre depremin derinliği 6,29 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin merkez üssü Akdeniz'in Girit Adası açıkları olarak belirtildi. Depremin 3,5 büyüklüğünde olduğunu açıklayan Kandilli, derinliğini ise 87,4 kilometre olarak bildirdi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1930740671180075383

Salı günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,8 büyüklüğünde, Datça ilçesinde ise 5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Valilik 69 vatandaşın depremden etkilendiğini, panik atak geçiren 14 yaşındaki bir gencin ise hayatını kaybettiğini açıklamıştı.