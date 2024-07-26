Muğla'da bal depolama ve paketleme tesisinde büyük yangın 

26 Temmuz 2024 23:06 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 23:08

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir çöplükte çıkan yangın, hızla yayılarak bal depolama ve paketleme tesisine sıçradı.

Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Menteşe, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman itfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Belediyelere ait su tankerleri ve iş makineleri de söndürme çalışmalarına katıldı.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ!

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangının kontrol altına alınması ekipler için zorlaştı.

Alevler, tesis içinde bulunan kimyasal ve temizlik maddelerinin olduğu bölüme kadar ulaştı.

Yangının tesisin yanında bulunan soğuk hava deposuna sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.