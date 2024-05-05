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05 May 2024 05:11 - Güncelleme : 05 May 2024 05:16

Muğla'da bir deprem daha! Kandilli'den açıklama geldi

Son dakika haberi... Muğla Fethiye'de saat 05.01'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölge gece saatlerinde yaklaşık 3,5 saat arayla iki depremle sarsıldı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
Muğla&#039;da bir deprem daha! Kandilli&#039;den açıklama geldi

Muğla Fethiye'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Muğla açıklarında saat 01.25'te de 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com
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