05 May 2024 05:11 - Güncelleme : 05 May 2024 05:16
Muğla'da bir deprem daha! Kandilli'den açıklama geldi
Son dakika haberi... Muğla Fethiye'de saat 05.01'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölge gece saatlerinde yaklaşık 3,5 saat arayla iki depremle sarsıldı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
Muğla Fethiye'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Muğla açıklarında saat 01.25'te de 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com