Muğla'da bir deprem daha! Kandilli'den açıklama geldi

05 May 2024 05:11 - Güncelleme : 05 May 2024 05:16

Muğla Fethiye'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Muğla açıklarında saat 01.25'te de 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

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