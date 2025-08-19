Muğla'da dehşete düşüren olay! Camdan girip taciz etti, serbest kaldı

Muğla'da başta cinsel saldırı olmak üzere birçok suçtan sabıkası bulunan C.Ö. isimli kişi, hiç tanımadığı bir kadının evine camdan girip, gece yarısı cinsel saldırıda bulundu. Akılalmaz olay geçen pazartesi Menteşe ilçesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; ilçede yaşayan L.Ö., sabaha karşı çatı katındaki evinde uyurken pencereden içeri C.Ö. adlı bir kişi girdi. L.Ö., ağzını kapatan bir el hissederek uyandığında, bağırmasına rağmen saldırıya uğradığını ve kendisinin de karşılık verdiğini söyledi.

Saldırgan daha sonra pencereden kaçarak evden çıktı.

SALDIRGANDAN SAVUNMA

Olay sonrası ifadesi alınan C.Ö., karşı apartmanda takıntılı olduğu bir kızı izlemek için çatıya çıktığını ve fark edilince panikle L.Ö.'nün çatı katındaki penceresinden içeri girdiğini iddia etti.

Mobese kayıtlarında ise C.Ö.'nün 03.40 sularında çatı katının terasına çıkarak, yaklaşık 20 dakika oturduğu, daha sonra tekrar sokağa inip çevreyi kolaçan ettiği ve sigara içtikten sonra tekrar terasa çıktığı görüldü.

Yine mobese kayıtlarına göre saldırganın saat 04.37'de elinde ayakkabılarla koşarak kaçtığı görüldü.

"AMACI HIRSIZLIK DEĞİLDİ"

Saldırıya maruz kalan L.Ö., "Evime hırsızlık amacıyla girdiğini düşünmüyorum. Çünkü telefonum ve tabletim görünür yerdeydi. Ben uyuyordum. Hırsızlık amacı ile girseydi eşyalarımı çalarak kaçardı. Şahsın ifadesinde dediği gibi ani korku ile evime girmiş olsaydı da ayakkabılarını çıkarmayı akıl edeceğini düşünmüyorum." dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Saldırgan C.Ö.'nün başta taciz olmak üzere birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Olay sonrası karakola götürülen şüpheli C.Ö., ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genç kadın L.Ö., darp raporu alırken, uzaklaştırma kararı da çıkarttı.

Yaşadığı korkuyu dile getiren L.Ö., "Artık yalnız evde duramıyorum, adresimi biliyor, ev sahibim çatıya kapı yaptırdı, pencerelere de korkuluk yaptıracak ama bu travmayı atlatmam çok zor." ifadelerini kullandı.