Muğla'da peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Ula ilçesinde peş peşe meydana gelen depremleri duyurdu. Saat 19.00'da 3.2 büyüklüğünde depremle sarsılan ilçede 1 dakika sonra bu kez 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

AFAD verilerine göre ilk sarsıntının derinliği 10.48 kilometre, son sarsıntının derinliği ise 8.48 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntıyı hisseden ilçe sakinleri kısa süreli panik yaşarken bölgeden olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1948776373016785282

KANDİLLİ DE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi de Ula'da 19.00'da yaşanan depremin büyüklüğünü 3.2, son sarsıntının büyüklüğünü ise 3.4 olarak duyurdu. Rasathane ayrıca ilk sarsıntının 6.6, son depremin derinliğini ise 10.1 kilometre olarak ölçtü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1948778027489341763