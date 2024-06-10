Muğla'da feci kaza! Kamyon, duran tıra arkadan çarptı: 2 ölü

10 Haziran 2024 11:17 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 11:29

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen kazada; Nurettin Akdeniz yönetimindeki kamyon seyir halinde iken aynı istikamette yol üzerinde duran tırı arkadan çarptı.

Feci kazanın hemen ardından vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis, jandarma ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekipleri tarafından kamyon şoförü Nurettin Akdeniz ve yanında yolcu olarak bulunan Adem Yoldaş isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENLERİ SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Araç içinde sıkışan ve yaşamını yitiren iki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.