Muğla'da feci kaza! Takmadığı kask hayattan kopardı

13 Haziran 2024 13:59 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 14:01

Marmaris'te 17 yaşındaki C.D. yönetimindeki 48 AOL 381 plakalı motosiklet, İçmeler Mahallesi Martı Otel Kavşağı'nda 24 yaşındaki Ali Aktaş idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Motosikletlerin devrildiği kazada Ali Aktaş ile diğer motosikletteki C.D. ile yolcu M.A. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine trafik polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Aktaş yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden sürücü Aktaş’ın kaskının takılı olmadığını öğrenildi.