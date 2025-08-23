Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
27°
SON DAKİKA!
Gündem
Avatar
Editor
 Murat Makas

Muğla'da iki ayrı kaza: 4 yaralı, 1 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

Muğla'da iki ayrı kaza: 4 yaralı, 1 ölü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.08.2025
21:41
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
21:41

’nın ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Milas-Yatağan karayolu Menteş Mahallesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilme i üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Mestan Kara yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İkinci kaza Ören-Milas yolunda meydana geldi. Ören yolu Bağdamları Mahallesinde TIR ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ambulans ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

